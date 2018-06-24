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В Киеве заключенный брачный аферист бежал из-под стражи

В Киеве во время конвоирования заключенный сбежал из-под стражи

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Ранее судимый Александр Бурлака бежал во время конвоирования. На поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что беглец - ранее судимый Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

"Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: в семье одной потерпевшей он выманил 60 тыс. долларов США", – отмечают полицейские.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, осуществлявших конвоирование.

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