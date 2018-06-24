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В Херсоне ночью горел дом нардепа от БПП Спиваковского, накануне ему угрожали

В ночь на 24 июня в Херсоне горел дом народного депутата (фракция Блок Петра Порошенко) Александра Спиваковского. Загорелась мягкая кровля здания, пожарные не исключают версию поджога.

Возгорание произошло около 2 часов ночи, передает местное издание "Типичный Херсон".

Отмечается, что посреди ночи, когда нардеп с женой спали, внезапно вспыхнула мягкая кровля их коттеджа. Семья услышала запах гари, и супруги сразу же вызвали пожарных.

Спасатели приехали вовремя и не дали распространиться пламени.

В ГСЧС Херсонщины пока не могут назвать точную причину возгорания, хотя не исключают версию поджога.

Сам нардеп предположил, что на крышу его дома могли запустить зажигательную ракету.

Кроме этого, Спиваковский сообщил местным СМИ о том, что за три дня до пожара, на его мобильный телефон поступило сообщение с угрозами расправы, но кто его отправил – пока не известно.

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