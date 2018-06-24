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В Германии прогремел взрыв в жилом доме, много пострадавших

В субботу вечером, 23 июня, в немецком городе Вупперталь (Северный Рейн-Вестфалия) в жилом доме произошел взрыв, в результате чего полностью разрушено многоквартирное здание

Об этом сообщает издание Spiegel.

По данным издания Wormser Zeitung, в результате взрыва пострадали 24 человека. Четверо из этих людей получили серьезные ранения.

Работники аварийных служб предполагают, что под обломками до сих пор могут находиться люди. На месте происшествия всю ночь работали пожарные.

Работу работников аварийных служб осложняло то, что дом продолжал разрушаться. От здания отвалились большие куски фасада, внутри также периодически происходили разрушения.

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