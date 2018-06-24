Украинский язык будет защищать нас от военной агрессии, - Витовская

24 июня, 2018, 21:31

По мнению актрисы Ирмы Витовской, сами по себе россияне не являются монстрами, однако они сейчас "больные", "находятся в матрице", следовательно, для того, чтобы они поняли и осознали для себя отдельность украинцев, граждане Украины должны общаться на украинском

Об этом она заявила в эфире еженедельного ток-шоу "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Украинская речь стала обеспечением выживания нации. Даже для тех же россиян это является маркером инаковости, потому что им трактуют, что здесь живут "те же россияне": "Мы русскоязычные, мы не отличаемся". И на обывательском уровне этим очень легко можно манипулировать.

Но когда уже в Харьковской области, когда пересекаете границу, и с Вами разговаривают на украинском, Вы на улице слышите украинский, Вы как маркер чувствуете, что это иначе. Вам тогда уже нельзя будет рассказывать "мы идем освобождать наших", - пояснила она.

Особое внимание, по мнению актрисы, следует уделять патриотическому воспитанию молодежи.

"Это очень важно понимать. И от того, как мы будем работать с украинским языком, как мы будем привлекать наших детей, внуков, направлять их в украинское, это и на будущее не даст повторить те ошибки, которые мы сейчас проходим", - подчеркнула Витовская.

По ее словам, Россия нужна Украине, но как "демократический, доброжелательный сосед".

"По-настоящему федеративный или конфедеративный", - добавила актриса.