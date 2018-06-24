Священников РПЦ в Баку обвинили в изнасиловании 9-летней девочки, - СМИ

24 июня, 2018, 21:10

Жительница столицы Азербайджана, прихожанка одной из бакинских церквей (имя ее не называется полицией) заявила, что 14 февраля этого года она вместе со своей 9-летней дочерью пришла в церковь помолиться. Пока женщина молилась, она не заметила, как двое мужчин завели ее дочь в другое помещение и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера

О случившемся ребенок рассказал матери не сразу, пишет местный портал 1news.az.

Этим и объясняется тот факт, что заявление было подано спустя почти 4 месяца.

В Управлении полиции Насиминского района Баку журналистам подтвердили факт подачи заявления, но отметили, что приведенные в нем факты еще нуждаются в тщательной всесторонней проверке.

"Только после нее и получения результатов экспертиз можно говорить о возбуждении уголовного дела, если указанные в заявлении факты подтвердятся", - подчеркнули в полиции.

Представительство Русской православной церкви (РПЦ) также прокомментировало в СМИ информацию о якобы изнасиловании священнослужителями 9-летней девочки в одной из церквей Баку.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ, отец Константин, эта информация является провокацией против церкви.

"Налицо провокация и желание возвести клевету на священнослужителей. Я 26 лет является священником, из них 20 работаю в Азербайджане. Тех людей, которые указаны в заявлении, знаю с детства и могу с уверенностью сказать, что все обвинения в их адрес - чушь.

Само заявление больше напоминает уголовный рассказ с запутанным сюжетом. Я сам отец двух дочерей и не верю в эту чушь, указанную в заявлении. Здесь видим либо попытку совершить провокацию против РПЦ в Азербайджане, либо же автора заявления, мать девочки, следует проверить на предмет психического здоровья", - подчеркнул отец Константин.