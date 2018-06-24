Священников РПЦ в Баку обвинили в изнасиловании 9-летней девочки, - СМИ
О случившемся ребенок рассказал матери не сразу, пишет местный портал 1news.az.
Этим и объясняется тот факт, что заявление было подано спустя почти 4 месяца.
В Управлении полиции Насиминского района Баку журналистам подтвердили факт подачи заявления, но отметили, что приведенные в нем факты еще нуждаются в тщательной всесторонней проверке.
"Только после нее и получения результатов экспертиз можно говорить о возбуждении уголовного дела, если указанные в заявлении факты подтвердятся", - подчеркнули в полиции.
Представительство Русской православной церкви (РПЦ) также прокомментировало в СМИ информацию о якобы изнасиловании священнослужителями 9-летней девочки в одной из церквей Баку.
Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ, отец Константин, эта информация является провокацией против церкви.
"Налицо провокация и желание возвести клевету на священнослужителей. Я 26 лет является священником, из них 20 работаю в Азербайджане. Тех людей, которые указаны в заявлении, знаю с детства и могу с уверенностью сказать, что все обвинения в их адрес - чушь.
Само заявление больше напоминает уголовный рассказ с запутанным сюжетом. Я сам отец двух дочерей и не верю в эту чушь, указанную в заявлении. Здесь видим либо попытку совершить провокацию против РПЦ в Азербайджане, либо же автора заявления, мать девочки, следует проверить на предмет психического здоровья", - подчеркнул отец Константин.
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