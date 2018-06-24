Супрун требует пустить к заключенному в Крыму Балуху украинских и международных врачей
Соответствующее сообщение разместила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
"Требуем немедленного допуска украинских и международных врачей до Владимира Балуха и освобождения украинских политзаключенных!" - написала она.
Она подчеркнула, что Балух отказывается от еды почти 100 дней, а теперь ужесточил голодовку и отказывается от воды. "За это время Владимир потерял почти 30 кг, его здоровье постоянно ухудшается и в любой момент может дойти до критической точки", - подчеркнула Супрун.
И.о. министра напомнила, что до прихода в Крым оккупантов Владимир Балух был обычным фермером, а задержали его после того, как он вывесил украинский флаг на своем доме. По сфабрикованным обвинениям Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы. Именно в знак протеста против лживых обвинений он и начал голодовку.
"Всеми возможными силами он борется с врагом, защищая в этой борьбе весь свободный мир", - подчеркнула Супрун.
- Как сообщалось, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района захваченного россиянами украинского Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу на улицу Героев Небесной Сотни. Это северная, степная часть полуострова, которую в основном населяют этнические украинцы.
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