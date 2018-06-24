Супрун требует пустить к заключенному в Крыму Балуху украинских и международных врачей

24 июня, 2018, 14:43

Минздрав Украины требует немедленно допустить украинских и международных врачей к политзаключенному Кремля Владимиру Балуху и освободить всех украинских пленников

Соответствующее сообщение разместила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Требуем немедленного допуска украинских и международных врачей до Владимира Балуха и освобождения украинских политзаключенных!" - написала она.

Она подчеркнула, что Балух отказывается от еды почти 100 дней, а теперь ужесточил голодовку и отказывается от воды. "За это время Владимир потерял почти 30 кг, его здоровье постоянно ухудшается и в любой момент может дойти до критической точки", - подчеркнула Супрун.

И.о. министра напомнила, что до прихода в Крым оккупантов Владимир Балух был обычным фермером, а задержали его после того, как он вывесил украинский флаг на своем доме. По сфабрикованным обвинениям Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы. Именно в знак протеста против лживых обвинений он и начал голодовку.

"Всеми возможными силами он борется с врагом, защищая в этой борьбе весь свободный мир", - подчеркнула Супрун.