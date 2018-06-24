Спасатели предупредили о грозах, шквале и граде
24 июня, 2018, 08:43
В воскресенье, 24 июня, ночью и утром на Левобережье, а днем на востоке Украины пройдут грозы, местами сильные ливни, град и шквалы
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"24 июня ночью и утром на Левобережье, днем на востоке страны грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось, из-за снегопада в Карпатах спасатели эвакуировали детский лагерь.
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