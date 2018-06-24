Сегодня Турция выбирает президента и парламент

24 июня, 2018, 08:58

Выборы проходят впервые после референдума, который предоставил больше власти тогда премьеру, а теперь уже президенту Таипу Эрдогану, который руководит страной уже 15 лет

"59 миллионов 391 тысяч граждан Турции сегодня выбирают президента и парламент страны.

Число избирателей за год выросло на 1 миллион 100 тысяч.

Число тех, кто впервые примет участие в выборах - более полутора миллиона.

Зарубежные турки проголосовали в предыдущие две недели.

Из трех миллионов 49 тысяч турок, которые оставили страну, правом голоса воспользовалось 48%.

Сегодня свой выбор должны сделать остальные 56 миллионов 342 тысячи.

Явка внутри страны может превысить 90%.

Участки откроются в 8 утра (турецкое время летом совпадает с киевским) и закроются в 17:00.

К 23:00 все электронные протоколы должны быть внесены в базу данных ЦИК и до полуночи объявлены результаты выборов", - сообщает журналист Осман Пашаев в Фейсбуке.

Мухаррем Індже из Республиканской народной партии является главным оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган будет баллотироваться на второй срок. С марта 2003-го по август 2014 года он занимал должность премьер-министра страны. В соответствии с изменениями, внесенными в конституцию страны в 2017 году, избранный президент должен одновременно стать главой правительства.