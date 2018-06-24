Сегодня Турция выбирает президента и парламент
"59 миллионов 391 тысяч граждан Турции сегодня выбирают президента и парламент страны.
Число избирателей за год выросло на 1 миллион 100 тысяч.
Число тех, кто впервые примет участие в выборах - более полутора миллиона.
Зарубежные турки проголосовали в предыдущие две недели.
Из трех миллионов 49 тысяч турок, которые оставили страну, правом голоса воспользовалось 48%.
Сегодня свой выбор должны сделать остальные 56 миллионов 342 тысячи.
Явка внутри страны может превысить 90%.
Участки откроются в 8 утра (турецкое время летом совпадает с киевским) и закроются в 17:00.
К 23:00 все электронные протоколы должны быть внесены в базу данных ЦИК и до полуночи объявлены результаты выборов", - сообщает журналист Осман Пашаев в Фейсбуке.
Мухаррем Індже из Республиканской народной партии является главным оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган будет баллотироваться на второй срок. С марта 2003-го по август 2014 года он занимал должность премьер-министра страны. В соответствии с изменениями, внесенными в конституцию страны в 2017 году, избранный президент должен одновременно стать главой правительства.
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