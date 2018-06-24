Российские боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции из артиллерии, пятеро бойцов ВСУ ранены

24 июня, 2018, 08:28

За прошедшие сутки, 23 июня, боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Российские оккупационные войска 25 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное.

В штабе сообщили, что 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.