Российские боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции из артиллерии, пятеро бойцов ВСУ ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Российские оккупационные войска 25 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП.
Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное.
В штабе сообщили, что 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.
- Как сообщалось, в ОРДЛО из России прибыло 15 грузовиков с военной техникой.
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