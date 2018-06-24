Предприятие с Кировоградщины поставляло в страну-агрессора редкий сплав, из которого делают ракеты "Бук" и "Панцирь"

24 июня, 2018, 17:31

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кировоградской области механизм экспорта в страны-агрессора полупроводниковой химического вещества, которое используется в производстве военной техники

Правоохранители задокументировали, что одно из частных предприятий края осуществило ряд экспортных операций полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде калиброванных слитков в адрес российского предприятия, которое использовалось как посредник. Оперативники спецслужбы установили, что затем химическое вещество направлялась для создания модернизированного блока радиолокатора в одно из конструкторских бюро приборостроения РФ, передает пресс-центр СБ Украины.

Этот прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск Вооруженных сил страны-агрессора и используемых незаконными вооруженными формированиями так называемых "ДНР/ЛНР".

СБУ проинформировала СНБО Украины о рисках возникновения угроз государственной безопасности и обороне Украины в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы СНБО принято решение о применении ограничительных мер (санкций) в отношении российского предприятия через ограничение торговых операций, а также прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны. По поводу деятельности украинского предприятия в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.