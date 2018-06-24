Появились подробности о погибшем и раненом в ресторации на столичной Оболони. И про того, кто стрелял
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Мужчину, который стрелял, задержали. Он - уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правооохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый - уроженец Донецка, 1987 г.р.
На месте работали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управления полиции. Изъяли пистолет Макарова, предварительно - боевой, с уничтоженными номерами и стреляные гильзы. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Мужчину, который стрелял в посетителей, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Напомним, в ночь с 23 на 24 июня 2018 года в Оболонском районе города Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл огонь на поражение по посетителям.
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