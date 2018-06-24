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Полк "Миротворец" отрабатывает ведение боевых действий в городских условиях

Бойцы добровольческого полка "Миротворец" на специальном полигоне тренируются вести боевые действия в условиях городской застройки, штурмовать помещения и освобождать заложников

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Одним из участников учений является "киборг" "Душман" из Донецкого аэропорта.

"То, что мы отрабатываем здесь, оно уже откладывается на уровне инстинктов, рефлексов. Потому что когда идет реальное освобождение заложников тогда уже думать над тем, а правильно ли я подаю команду, правильно я ступаю,  не целюсь ли я в спину своему товарищу - тогда думать некогда", - пояснил он.

Такие учения "Миротворец" проводит трижды в неделю.

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