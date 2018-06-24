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Омелян обещает совместить Гданьск с Одессой скоростной автомагистралью

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал построить украинский отрезок автомагистрали, что даст возможность соединить дорогой скоростного движения Гданьск и Одессу

Об этом во время визита в город Ярослав на юго-востоке Польши заявил министр инфраструктуры Польши Анжей Адамчик, информирует rmf24.pl.

“Министр Омелян проинформировал во время встречи (в пятницу, 22 июня - ред.), что украинская сторона готовит и приступит к реализации крупного дорожного проекта, который соединит Львов с Одессой с ответвлением до Киева. Это будет автодорога быстрого движения. Мы надеемся, что это даст возможность соединить Одессу с портами Труймяста (Гданьск, Ґдиня, Сопот — ред.)”, - сказал Адамчик.

Он отметил, что в следующем году начнется строительство коммерческой автомагистрали протяженностью 80 км, которая объединит Львов с границей с Польшей в пункте пропуска “Корчевая-Краковец”, к которому проходит автомагистраль А4.

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