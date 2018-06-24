Нацполиция схватила известного брачного афериста, который вчера сбежал из-под стражи

24 июня, 2018, 16:50

Мужчина скрывался в арендованной квартире. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева

Событие произошло вчера: на его поиски привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квтартиру.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ.