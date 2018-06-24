Нацполиция схватила известного брачного афериста, который вчера сбежал из-под стражи
Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева
Событие произошло вчера: на его поиски привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы. Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квтартиру.
Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ.
- Этот мужчина по имени Александр Бурлака обманул несколько женщин, с которыми он заключал фиктивные браки, после чего выманивал средства и другие материальные ценности и бесследно исчезал. Одну из своих потерпевших он "раскрутил" на $60 тыс.
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