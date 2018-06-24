Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе пожаловались, что пьяные боевики заставили их проехать по заминированном пути

24 июня, 2018, 11:53

На Донбассе 22 июня пьяные боевики заставили наблюдателей ОБСЕ ехать заминированным путем на восток через н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км на юг от Донецка)

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"22 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях направлялась на восток через н.п. Петровское (неподконтрольная правительству, 41 км на юг от Донецка) по дороге, по которой наблюдатели в последний раз пользовались 20 февраля 2018 года. Примерно в 10 метрах на восток от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопан, но хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем", — отмечается в сообщении.

"В этот момент на северном конце рва, ориентировочно за 1 метр от дороги, наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем. Автомобили немедленно остановились. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым до мины из кустарника на северной стороне дороги, а от мины — еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанного рва, состоящий из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем. Предмет находился за 300 метров к юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения", - говорится в сообщении.

"Пока патруль рассматривал возможность использовать другие дороги, чтобы безопасно покинуть этот район, с восточного направления до первого автомобиля СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что далее на восток их не пропустят. Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил проехать в восточном направлении, не оставив таким образом наблюдателям другого выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем недавно выкопанный ров возле обнаруженной мины", — добавили в отчете СММ.

Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте представителей вооруженных формирований.