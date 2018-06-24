На столичный Оболони владелец ресторана открыл огонь по посетителям: 1 погибший, 2 раненых

24 июня, 2018, 01:38

В Оболонском районе города Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял трех мужчин

По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба, передают Вартови.Еспресо



Сам владелец заведения, 60-летний мужчина, говорит, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

В разгар спора владелец достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи.



Того, кто стрелял, задержали. На месте происшествия работает следственная группа.