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На Черниговщине спортивные тренеры 2 года не получают зарплаты, - СМИ

Физкультурно-спортивные общества, на которые возложена ежегодно организовывать массовые спортивные мероприятия, соревнования и спартакиады среди молодежи Черниговщины, выполняют работу без копейки финансирования

Средства на заработные платы тренеров и воспитателей детских и юношеских спортивных школ не закладываются, начиная с 2017 года, передает черниговский телеканал GarmataTV.

Таким образом, происходит отток кадров, спортивные школы закрываются и, соответственно, спорт теряет свою значимость.

Областным спортивным организациям уже как 2 года приходится существовать при финансовой поддержке спонсоров. Тогда как финансироваться эта отрасль должна из областного бюджета.

 

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