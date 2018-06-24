На Черниговщине спортивные тренеры 2 года не получают зарплаты, - СМИ

24 июня, 2018, 17:55

Физкультурно-спортивные общества, на которые возложена ежегодно организовывать массовые спортивные мероприятия, соревнования и спартакиады среди молодежи Черниговщины, выполняют работу без копейки финансирования

Средства на заработные платы тренеров и воспитателей детских и юношеских спортивных школ не закладываются, начиная с 2017 года, передает черниговский телеканал GarmataTV.

Таким образом, происходит отток кадров, спортивные школы закрываются и, соответственно, спорт теряет свою значимость.

Областным спортивным организациям уже как 2 года приходится существовать при финансовой поддержке спонсоров. Тогда как финансироваться эта отрасль должна из областного бюджета.