На Черниговщине спортивные тренеры 2 года не получают зарплаты, - СМИ
24 июня, 2018, 17:55
Физкультурно-спортивные общества, на которые возложена ежегодно организовывать массовые спортивные мероприятия, соревнования и спартакиады среди молодежи Черниговщины, выполняют работу без копейки финансирования
Средства на заработные платы тренеров и воспитателей детских и юношеских спортивных школ не закладываются, начиная с 2017 года, передает черниговский телеканал GarmataTV.
Таким образом, происходит отток кадров, спортивные школы закрываются и, соответственно, спорт теряет свою значимость.
Областным спортивным организациям уже как 2 года приходится существовать при финансовой поддержке спонсоров. Тогда как финансироваться эта отрасль должна из областного бюджета.
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