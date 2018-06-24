На центральном российском ТВ с полчаса рассказывали, как хорошо выходить замуж за китайцев
24 июня, 2018, 15:23
Федеральный телеканал "Россия 24" выпустил в эфир 30-минутную программу "Брачная дипломатия" о преимуществах брака россиянок с гражданами Китая
"В Китае мужчин на несколько миллионов больше, чем женщин, и парней стает все больше. Да и в России немало успешных, самостоятельных женщин не могут найти себе пару", - отмечается в материале.
По мнению кремлевских пропагандистов, а "Россия 24" является основным рупором режима Путина на ТВ, китайские невесты гораздо лучше российских.
При этом такой неоднозначный материал вызвал возмущение зрителей.
Люди возмущаются:
"Все продали китайцам. Лес, Байкал, нефть, газ и женщин";
"Сами скулят о" скрепах "в Европе и одновременно пропагандируют браки с китайцами. Тьфу на вас".
- После начала войны с Украиной и, как следствие, введения болезненных для российской экономики международных санкций, Кремль усилил сотрудничество с Китаем. Китайские компании выкупают доли в стратегических российских концернах.
- В мае 2018 федералы разогнали митинг против вырубок лесов китайцами, который проходил в Улан-Удэ (Бурятия, РФ). Это была первая большая антикитайские акция протеста в современной России.
- Также в в сети появилось расследования о том, как китайцы вырубают миллионы гектаров тайги на юге Сибири.
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