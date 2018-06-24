 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На центральном российском ТВ с полчаса рассказывали, как хорошо выходить замуж за китайцев

Федеральный телеканал "Россия 24" выпустил в эфир 30-минутную программу "Брачная дипломатия" о преимуществах брака россиянок с гражданами Китая

"В Китае мужчин на несколько миллионов больше, чем женщин, и парней стает все больше. Да и в России немало успешных, самостоятельных женщин не могут найти себе пару", - отмечается в материале.

По мнению кремлевских пропагандистов, а "Россия 24" является основным рупором режима Путина на ТВ, китайские невесты гораздо лучше российских.

При этом такой неоднозначный материал вызвал возмущение зрителей.

Люди возмущаются:

"Все продали китайцам. Лес, Байкал, нефть, газ и женщин";

"Сами скулят о" скрепах "в Европе и одновременно пропагандируют браки с китайцами. Тьфу на вас".

  • После начала войны с Украиной и, как следствие, введения болезненных для российской экономики международных санкций, Кремль усилил сотрудничество с Китаем. Китайские компании выкупают доли в стратегических российских концернах.
  • В мае 2018 федералы разогнали митинг против вырубок лесов китайцами, который проходил в Улан-Удэ (Бурятия, РФ). Это была первая большая антикитайские акция протеста в современной России.
  • Также в в сети появилось расследования о том, как китайцы вырубают миллионы гектаров тайги на юге Сибири.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2018 воскресенье

23 июня, 2018 суббота

больше новостей

24 июня, 2018 воскресенье

23 июня, 2018 суббота

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать