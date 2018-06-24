На центральном российском ТВ с полчаса рассказывали, как хорошо выходить замуж за китайцев

24 июня, 2018, 15:23

Федеральный телеканал "Россия 24" выпустил в эфир 30-минутную программу "Брачная дипломатия" о преимуществах брака россиянок с гражданами Китая

"В Китае мужчин на несколько миллионов больше, чем женщин, и парней стает все больше. Да и в России немало успешных, самостоятельных женщин не могут найти себе пару", - отмечается в материале.

По мнению кремлевских пропагандистов, а "Россия 24" является основным рупором режима Путина на ТВ, китайские невесты гораздо лучше российских.

При этом такой неоднозначный материал вызвал возмущение зрителей.

Люди возмущаются:

"Все продали китайцам. Лес, Байкал, нефть, газ и женщин";

"Сами скулят о" скрепах "в Европе и одновременно пропагандируют браки с китайцами. Тьфу на вас".