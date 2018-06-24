Меркель рассказала, что обсуждает мини-саммит в Бельгии

24 июня, 2018, 22:44

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признает недостижимость сейчас общеевропейского решения по миграционной проблематике, поэтому задачей видит достижение договоренностей в 2- и 3-сторонних форматах

Об этом Меркель заявила перед началом неформальной рабочей встречи в Брюсселе глав 16 государств и правительств ЕС по проблеме миграции, передает Укринформ.

"Мы знаем, что мы, к сожалению, на встрече Европейского совета (28-29 июня) не получим пока общего решения миграционной проблемы", - признала немецкий канцлер.

Однако, подчеркнула она, нынешняя встреча проходит с учетом предстоящей встречи Совета ЕС на следующей неделе. Пока же она считает, что полезно обсудить и договориться в двух-, трехсторонних форматах, как страны могут друг другу помочь, а не "всегда обязательно ждать все 28 для обсуждения того, что кому важно".

В воскресенье в Брюсселе говорят "с одной стороны, о так называемой "первичной миграции", а с другой, о "вторичной миграции", - рассказала Меркель.

Она объяснила, что в первом случае разговор идет о беженцах, которые попали в ЕС после пересечения его внешних границ, в этом контексте обсуждается проблема защиты внешних границ и вопрос, как можно сократить количество нелегальных мигрантов в Европу. Во втором - о "справедливом и честном" распределении беженцев, которые уже находятся в ЕС, между странами-членами содружества.