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Концерт на Дерибасовской, экскурсии на корабле и морской парад. Как будут праздновать День ВМС Украины

Первое воскресенье июля - День Военно-морских сил Украины

В этом году праздничные мероприятия будут проходить 30 июня и 1 июля во всех черноморских портах, где базируются корабли и катера ВМСУ, сообщается на официальной странице ВМС ВС Украины в Facebook.

Праздник в Одессе начнется 30 июня на Морвокзале с демонстрации вооружения и боевой техники. Корабли будут открыты для посещения, а на Дерибасовской в этот день пройдет большой концерт оркестра ВМСУ.

Утром 1 июля на Морвокзале состоится торжественная церемония включения в состав ВМС ВС Украины новых МБАК типа "Гюрза-М" - "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг" и "Никополь", а в 12 часов в акватории порта пройдет демонстрация тактических возможностей.

Корабли будут открыты для посещения, а на причале свое искусство продемонстрируют военные музыканты, танцоры и певцы.

Праздник пройдет также в Николаеве, Херсоне, Измаиле, Очакове и Южном.

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