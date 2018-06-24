Харьковские полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого в двойном убийстве 40-летних супругов
О событиях информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Тела застреленных 40-летних мужа и жены, а также их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро "Киевская". В ней обнаружено огнестрельное оружие.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.
Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина, причастный к совершению убийства, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются.
- Напомним, задержали 20-летнего организатора ночного нападения на лагерь ромов во Львове.
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