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Харьковские полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого в двойном убийстве 40-летних супругов

Злоумышленника задержали по ориентировке, он пытался выехать из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На месте происшествия работают правоохранители

О событиях информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Тела застреленных 40-летних мужа и жены, а также их раненого 12-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро "Киевская". В ней обнаружено огнестрельное оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина, причастный к совершению убийства, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются.

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