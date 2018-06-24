 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Каждый должен сделать свой Майдан внутри себя, - Витовская

Актриса киевского "Молодого театра", активная участница Языкового майдана и Революции Достоинства, волонтер Ирма Витовская считает, что каждый гражданин Украины должен "сделать свой Майдан внутри себя". Только тогда, по ее мнению, в нашей страны начнут исчезать безответственность и коррупция

Об этом актриса рассказала в эфире еженедельного ток-шоу "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"У нас постколониальное сознание. У нас очень длительный опыт взяточничества, который в России заложен Иваном Грозным, а у нас по империи привился, и дальше при советской власти это только расцвело. Мы все находимся в коррупционной системе. Некоторым это тоже не хочется менять, легче так. Легче поблагодарить, легче заплатить. Легче, чтобы не штраф дать, а договориться. Поэтому следует меняться каждому из нас.

Закон должен быть диктатом в этой стране. Закон! Какой бы он ни был. Его можно улучшать, здесь можно делать работу. Но пока он такой - он есть единственный. Никакие вот эти "обойти". Такое мнение даже не должно приходить рядовому гражданину", - подчеркнула она.

Поэтому, по ее словам, в Украине "ничего не будет меняться", пока "каждый из нас не сделает свой Майдан в себе": "В сердце, в голове. И тогда ты изменишься, и будет все меняться".

"Эти люди (взяточники, - ред.) на НЛО сюда поприлетали. Это одни из нас - вся система, все являются выходцами из нас. Они не завезены, а не привезены. Не привиты, в пробирках не выращены. Так что это (коррупция и порожденные ней кризисные явления, - ред.) является результатом симпатий или воли, или разгильдяйства, или подкупа людей, которых мы делегируем. И почему мы потом разочаровываемся? " - добавила Витовская.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

24 июня, 2018 воскресенье

23 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать