Каждый должен сделать свой Майдан внутри себя, - Витовская

24 июня, 2018, 19:52

Актриса киевского "Молодого театра", активная участница Языкового майдана и Революции Достоинства, волонтер Ирма Витовская считает, что каждый гражданин Украины должен "сделать свой Майдан внутри себя". Только тогда, по ее мнению, в нашей страны начнут исчезать безответственность и коррупция

Об этом актриса рассказала в эфире еженедельного ток-шоу "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"У нас постколониальное сознание. У нас очень длительный опыт взяточничества, который в России заложен Иваном Грозным, а у нас по империи привился, и дальше при советской власти это только расцвело. Мы все находимся в коррупционной системе. Некоторым это тоже не хочется менять, легче так. Легче поблагодарить, легче заплатить. Легче, чтобы не штраф дать, а договориться. Поэтому следует меняться каждому из нас.

Закон должен быть диктатом в этой стране. Закон! Какой бы он ни был. Его можно улучшать, здесь можно делать работу. Но пока он такой - он есть единственный. Никакие вот эти "обойти". Такое мнение даже не должно приходить рядовому гражданину", - подчеркнула она.

Поэтому, по ее словам, в Украине "ничего не будет меняться", пока "каждый из нас не сделает свой Майдан в себе": "В сердце, в голове. И тогда ты изменишься, и будет все меняться".

"Эти люди (взяточники, - ред.) на НЛО сюда поприлетали. Это одни из нас - вся система, все являются выходцами из нас. Они не завезены, а не привезены. Не привиты, в пробирках не выращены. Так что это (коррупция и порожденные ней кризисные явления, - ред.) является результатом симпатий или воли, или разгильдяйства, или подкупа людей, которых мы делегируем. И почему мы потом разочаровываемся? " - добавила Витовская.