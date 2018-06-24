Футбол на крови: день 11

24 июня, 2018, 23:02

24 июня на чемпионате мира в России состоялось три матча

Минздрав Украины требует немедленно допустить украинских и международных врачей к политзаключенному Кремля Владимиру Балуху и освободить всех украинских пленников. Балух отказывается от еды почти 100 дней, а теперь ужесточил голодовку и отказывается от воды. За это время Владимир потерял почти 30 кг, его здоровье постоянно ухудшается и в любой момент может дойти до критической точки.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 228 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 2 украинских военных и 22 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий двое мирных жителей.

24 июня на чемпионате мира были сыграны три матча группового раунда:

Англия - Панама 6:1

Япония - Сенегал 2:2

Польша - Колумбия 0:3