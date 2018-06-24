Эрдоган побеждает на перевыборах в Турции. Обработано 70% голосов

24 июня, 2018, 20:52

Действующий глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции с результатом 55,1% по данным обработки 70% бюллетеней

Его основной соперник Мухаррем Индже набирает 29,4%, сообщает в воскресенье, 24 июня 2018 года, правительственное информационное агентство Anadolu, которое имеет право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета.

В избирательные бюллетени на президентских выборах были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Индже (от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии), а также Селахаттина Демирташа (от Демократической партии народов), Мераля Акшенера (от IYI Parti), Темеля Карамоллаоглу (от Saadet Partisi) и Догу Перинчека (от Vatan Partisi).

Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

Акшенер набирает 7,5%, Демирташ - 6,9%, Карамоллаоглу - 0,9%, Перинчек - 0,2%.