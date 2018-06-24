Эрдоган побеждает на перевыборах в Турции. Обработано 70% голосов
Его основной соперник Мухаррем Индже набирает 29,4%, сообщает в воскресенье, 24 июня 2018 года, правительственное информационное агентство Anadolu, которое имеет право публиковать предварительные данные Высшего избирательного совета.
В избирательные бюллетени на президентских выборах были включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Индже (от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии), а также Селахаттина Демирташа (от Демократической партии народов), Мераля Акшенера (от IYI Parti), Темеля Карамоллаоглу (от Saadet Partisi) и Догу Перинчека (от Vatan Partisi).
Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.
Акшенер набирает 7,5%, Демирташ - 6,9%, Карамоллаоглу - 0,9%, Перинчек - 0,2%.
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