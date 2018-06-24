Боевики стягивают на свои позиции танки, “Грады” и гаубицы, - СЦКК
Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по координации и контролю сторон на странице штаба ООС в Facebook.
"В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе города Донецка расположение 31 различной модификации танк, 2 самоходных гаубицы (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели Миссии обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых пушки (МТ-12 "Рапира")", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам проведенной проверки мест хранения отведенной техники, на временно неподконтрольной правительству Украины территории в Донецкой области вблизи населенного пункта Покровка наблюдатели Миссии обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Сани") на так называемом полигоне близ населенного пункта Бугаевка.
"Указанное тяжелое вооружение и военная техника находились вне мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей", - подчеркнули в СЦКК.
По имеющейся информации, также на территории железнодорожной станции "Дебальцево" было выявлено, как боевики российских оккупационных войск разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами, а также зафиксировано передвижение нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из города Горловки в направлении населенного пункта Гольмовский.
Украинская сторона СЦКК заявила, что "подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к ее применению на линии разграничения против подразделений Вооруженных Сил Украины и мирного населения Донбасса, нарушая Минские договоренности".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве