Желающие работать в Госбюро расследований пройдут компьютерное тестирование
23 июня, 2018, 18:10
Со 2 по 5 июля будут выполнять практические задания кандидаты на должности первых заместителей, заместителей директоров, работников следственных и оперативных подразделений территориальных управлений Государственного бюро расследований
Об этом передает пресс-служба украинского правительства.
Графики для этих кандидатов обнародованы по этой ссылке.
Согласно Порядку проведения конкурса на начальном этапе формирования Бюро кандидат на компьютере в тестовой форме дает ответ на 25 модельных задач практического характера. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Для успешного выполнения задания нужно набрать не менее 30 баллов.
С описанием задач можно ознакомиться здесь.
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