Желающие работать в Госбюро расследований пройдут компьютерное тестирование

23 июня, 2018, 18:10

Со 2 по 5 июля будут выполнять практические задания кандидаты на должности первых заместителей, заместителей директоров, работников следственных и оперативных подразделений территориальных управлений Государственного бюро расследований

Об этом передает пресс-служба украинского правительства.

Графики для этих кандидатов обнародованы по этой ссылке.

Согласно Порядку проведения конкурса на начальном этапе формирования Бюро кандидат на компьютере в тестовой форме дает ответ на 25 модельных задач практического характера. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.

Для успешного выполнения задания нужно набрать не менее 30 баллов.

С описанием задач можно ознакомиться здесь.