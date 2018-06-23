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Желающие работать в Госбюро расследований пройдут компьютерное тестирование


фото: 24 канал
Со 2 по 5 июля будут выполнять практические задания кандидаты на должности первых заместителей, заместителей директоров, работников следственных и оперативных подразделений территориальных управлений Государственного бюро расследований

Об этом передает пресс-служба украинского правительства.

Графики для этих кандидатов обнародованы по этой ссылке.

Согласно Порядку проведения конкурса на начальном этапе формирования Бюро кандидат на компьютере в тестовой форме дает ответ на 25 модельных задач практического характера. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.

Для успешного выполнения задания нужно набрать не менее 30 баллов.

С описанием задач можно ознакомиться здесь.

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