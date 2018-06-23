Завтра в Турции одновременно пройдут досрочные парламентские и президентские выборы
"На митингах в Измире и Анкаре вас было много, но в Стамбуле вас собралось пять миллионов человек", - приводит его слова газета Cumhuriyet.
В своей речи Индже пообещал сторонникам, что в случае его победы на завтрашних выборах Турция станет другой страной.
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"Завтра наступит конец дискриминации, завтра наступит конец бессмысленным растратам государственных средств. За последние пять дней мы провели 107 митингов, и я благодарен вам за вашу поддержку", - заявил он.
Одновременно с Индже в Стамбуле проводит митинги и действующий президент Турции Тайип Эрдоган. В течение дня он пять раз выступит с речью перед своими сторонниками в различных районах города.
- Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на воскресенье, 24 июня, то есть на завтра.
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