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Завтра в Турции одновременно пройдут досрочные парламентские и президентские выборы

Мухаррем Индже
фото: sonhaber.com.tr
Кандидат на президентских выборах от ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Мухаррем Индже выступил в субботу, 23 июня 2018 года, на 5-миллионном митинге в Стамбуле

"На митингах в Измире и Анкаре вас было много, но в Стамбуле вас собралось пять миллионов человек", - приводит его слова газета Cumhuriyet.

В своей речи Индже пообещал сторонникам, что в случае его победы на завтрашних выборах Турция станет другой страной.

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"Завтра наступит конец дискриминации, завтра наступит конец бессмысленным растратам государственных средств. За последние пять дней мы провели 107 митингов, и я благодарен вам за вашу поддержку", - заявил он.

Одновременно с Индже в Стамбуле проводит митинги и действующий президент Турции Тайип Эрдоган. В течение дня он пять раз выступит с речью перед своими сторонниками в различных районах города.

  • Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на воскресенье, 24 июня, то есть на завтра.
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