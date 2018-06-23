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Израиль приостанавливает участие в Совете ООН по правам человека

Израиль приостановил свое участие в Совете ООН по правам человека, через несколько дней после того, как Соединенные Штаты объявили о своем выходе из этого органа
Об этом сообщает AP.
 
Говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, дипломаты заявили, что Израиль “снизил” свое участие в Совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции Соединенных Штатов.
 
Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может измениться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но принимал участие, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя. Представитель Совета Роландо Гомес подтвердил, что Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу.
 
В министерстве иностранных дел Израиля отказались от комментариев.
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