Из-за снегопада в Карпатах спасатели эвакуируют детский лагерь
Сейчас детей спускают вниз, сообщают ГСЧС и глава ОГА Закарпатской области Геннадий Москаль.
В лагере жили 35 человек, 27 из которых - дети.
До них уже добрались спасатели, которые отмечают, что состояние здоровья у всех удовлетворительное и в медицинской помощи они не нуждаются.
Лагерь находился вблизи горы Близница, что возле села Квасы Раховского района. По данным Геннадия Москаля, в ночь на субботу произошло резкое снижение температуры и пошел снег. Его слой достиг несколько сантиметров толщиной.
На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района. Туристов спускают восемь спасателей на технике, сообщают в ГСЧС, в село Ясиня.
В 11:00 спасатели добрались к туристам и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта. Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве