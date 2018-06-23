Из-за снегопада в Карпатах спасатели эвакуируют детский лагерь

23 июня, 2018, 12:32

На Закарпатье в горах выпал снег, который засыпал туристический лагерь с детьми поблизости курорта Драгобрат

Сейчас детей спускают вниз, сообщают ГСЧС и глава ОГА Закарпатской области Геннадий Москаль.

В лагере жили 35 человек, 27 из которых - дети.

До них уже добрались спасатели, которые отмечают, что состояние здоровья у всех удовлетворительное и в медицинской помощи они не нуждаются.

Лагерь находился вблизи горы Близница, что возле села Квасы Раховского района. По данным Геннадия Москаля, в ночь на субботу произошло резкое снижение температуры и пошел снег. Его слой достиг несколько сантиметров толщиной.

На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района. Туристов спускают восемь спасателей на технике, сообщают в ГСЧС, в село Ясиня.

В 11:00 спасатели добрались к туристам и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта. Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.