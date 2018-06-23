Языковой вопрос в образовании: Венгрия продолжает упрекать Украину
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Гриневич обещает, что в Украине будет введен обязательный экзамен для иностранных студентов по языку обучения
Как рассказали представители ведомства, на встрече были глава Минобразования Лилия Гриневич, глава МИД Павел Климкин, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.
В рамках встречи обсуждался процесс реализации языковой статьи закона "Об образовании".
Представители Венгрии интересовались, когда Украина планирует имплементировать рекомендации Венецианской комиссии, которые затрагивают переходный период и гарантии возможности выбора языка обучения в частных школах.
В частности, Гриневич сообщила, что законопроект, который продлевает переходный период, уже передан на рассмотрение Верховной Рады, и уже в ближайшее время должен быть проголосован.
Также она подчеркнула, что продолжается работа над законопроектом "Об общем среднем образовании", пятая статья которого уточнит все детали имплементации языковой статьи основного закона.
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