Языковой вопрос в образовании: Венгрия продолжает упрекать Украину

23 июня, 2018, 10:27

Представители Украины и Венгрии во время встречи обсудили возможность свободного выбора языка обучения для учащихся частных школ

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Гриневич обещает, что в Украине будет введен обязательный экзамен для иностранных студентов по языку обучения

Как рассказали представители ведомства, на встрече были глава Минобразования Лилия Гриневич, глава МИД Павел Климкин, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.

В рамках встречи обсуждался процесс реализации языковой статьи закона "Об образовании".

Представители Венгрии интересовались, когда Украина планирует имплементировать рекомендации Венецианской комиссии, которые затрагивают переходный период и гарантии возможности выбора языка обучения в частных школах.

В частности, Гриневич сообщила, что законопроект, который продлевает переходный период, уже передан на рассмотрение Верховной Рады, и уже в ближайшее время должен быть проголосован.

Также она подчеркнула, что продолжается работа над законопроектом "Об общем среднем образовании", пятая статья которого уточнит все детали имплементации языковой статьи основного закона.