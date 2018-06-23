Вероятность получения автокефалии составляет 99%, а УПЦ МП перестанет называться "украинской" церковью, - Филарет

23 июня, 2018, 22:14

Киевский патриархат надеется на то, что украинская церковь получит от вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии

Об этом сказал в интервью парламентской газете голос Украины.

"Вероятность этого - 99%", - отметил он.

Как отметил руководитель УПЦ КП, для предоставления томоса необходимо решение синода. Заседание Синода Константинопольского патриархата назначено на первую половину июля в Стамбуле, в Константинопольской церкви. Сейчас патриарх Варфоломей хочет заручиться поддержкой других Церквей, которые примут участие в заседании Синода. Он создал комиссию из трех митрополитов, которые встречаются с представителями различных церквей, ведут с ними переговоры, рассказывают о намерениях вселенского патриарха.

"Томос уже есть, написанный богословами и обоснован. В основу положен факт незаконного, неканонического присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату 1686 года. Из-за этого Вселенский Патриарх и до сих пор считает Киевскую митрополию своей канонической территорией. Это во-первых.

Во-вторых. На этой же основе константинопольский патриарх в 1924 году предоставил автокефалию Польской церкви, которая была частью Киевской митрополии. В то время Польша стала независимым государством. Так вот в томосе, которого мы ждем, есть ссылка на то, что Украинская церковь - это Киевская митрополия, каноническая территория Константинопольского патриархата ", - сказал среди прочего Филарет.

Однако, по его словам, после получения томоса об автокефалии Украинская православная церковь, которая находится в единстве с Русской православной церковью, потеряет право называться украинской.