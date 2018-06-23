В Ровенской области Нацполиция разоблачила "откатчика", который занимался госзакупками лекарств
23 июня, 2018, 19:49
Руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов Ровенщины требовал от предпринимателя 50% "отката" от его будущей "чистой" прибыли. Задержали правонарушителя 22 июня во время получения средств
Такое "вознаграждение" от будущей прибыли участника чиновник требовал за решение вопроса относительно избрания победителем в процедуре государственной закупки лекарственного средства по завышенным ценам, а также согласования сроков расчета за поставленный товар, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
Задержали фигуранта во время получения 13 500 грн неправомерной выгоды.
По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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