В Ровенской области Нацполиция разоблачила "откатчика", который занимался госзакупками лекарств

23 июня, 2018, 19:49

Руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов Ровенщины требовал от предпринимателя 50% "отката" от его будущей "чистой" прибыли. Задержали правонарушителя 22 июня во время получения средств

Такое "вознаграждение" от будущей прибыли участника чиновник требовал за решение вопроса относительно избрания победителем в процедуре государственной закупки лекарственного средства по завышенным ценам, а также согласования сроков расчета за поставленный товар, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержали фигуранта во время получения 13 500 грн неправомерной выгоды.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.