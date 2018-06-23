В Одессе допросили первых свидетелей по делу пожара в лагере "Виктория"

23 июня, 2018, 07:44

22 июня в Одессе состоялся первый допрос потерпевших по делу против экс-директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна

Как передает Думская, на заседании суда были допрошены родители погибших детей. Они заявили о нехватке персонала в лагере, в частности вожатых, а также подтвердили, что детям не проводили вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности.

По словам матери погибшей Снежаны Арпентьевой, в день пожара на весь отряд была только одна вожатая, но о ее местонахождении никто не знал.

"Вожатая не ночевала с детьми в корпусе. И самое главное - она даже не попыталась спасти детей. Она в момент пожара даже не поднялась. А Егорова говорит, что пробежала по корпусу. Постучала. И все. Но почему не сообщили пожарным, что там есть дети?", - сказала она.

Родители заявили, что не верят в версию о том, что пожар возник из-за оставленного кипятильника. По их словам, ни у одного из детей не было этого прибора. Отец Сони Мазур отметил, что вызывает подозрение тот факт, что кипятильник на месте пожара был найден после того, как на неотгороженом пепелище были замечены два подозрительных подростка.

"На месте копались двое подростков, мы спросили у них - что они здесь делают, и те сказали - мы просто тут ходим. Для меня это было шоком. Как на месте трагедии могут копаться ребята?" - сказал он.

Кроме того, родители сошлись на мнении, что замок на двери, которая отделяла тамбур и комнату девочек, действительно был неисправен.

"Пожарная сигнализация была не подключена, и он, как директор, знал, что нельзя было заселять туда детей. Он не настоял на заселении детей в каменные домики", - отметила мама Насти Кулинич.