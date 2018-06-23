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В Киеве состоялся национальный форум “Трансформация Украины”

В Киеве прошло очередное заседание Национального Форума “Трансформация Украины”, участникам которого представили концепцию Стратегии трансформации Украины

Накануне разработчики провели ряд консультаций и встреч с представителями Европейских Правительств, американскими научными институтами, международными и национальными экспертами.

Анатолий Кинах, президент УСПП, Член Наблюдательного Совета НФТУ, среди прочего отметил: “Направлена на наших национальных приоритетах, интересах. Но с участием и использованием опыта других государств, в первую очередь — Центральной и Восточной Европы, Балтии, которые также проходят сложные трансформационные периоды”.

Документ охватывает целый ряд сфер – от политики до социально-экономической и духовной – и раскрывает стратегию достижения основополагающей цели – построения европейской и сильной Украины. “В первую очередь стратегия направлена на привлечение огромного стратегического ресурса гражданского общества, включая волонтерские и добровольческие движения, а также объединения пассионарной патриотической составляющей с институциональной памятью с технократическими современными прагматичными подходами”, – подчеркнул президент УСПП.

В свою очередь, президент Американо-Украинского Делового Совета Морган Вильямс подчеркнул, что “экономическое развитие — именно то, что нужно Украине. Лучшая защита от Путина — это сильная экономика. Лучший подход к тому, чтобы Соединенные Штаты и Европейский Союз были вовлечены в процессы в Украине — это сильная экономика. Украина нуждается в поддержке международных инвесторов. Наше послание мировому бизнесу в следующем — не ждите, приходите в Украину и инвестируйте уже сейчас”.

По итогам обсуждения Концепции, участники форума обратились к руководству государства с призывом поддержать реализацию Стратегии трансформации Украины.

 

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