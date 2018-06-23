В Кривом Роге ветеран войны на Востоке поджег себя возле фотографий погибших

23 июня, 2018, 21:09

В субботу, 23 июня 2018 года, в центре Кривого Рога 40-летний мужчина, вероятно, участник российско-украинской войны на Донбассе, попытался сжечь себя заживо перед стелой с фотографиями защитников Украины, которые отдали свои жизни за Родину

По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Первый Криворожский.

Сначала мужчина зашел в детский магазин и поинтересовался, можно ли приобрести там жидкость для розжига костра. Такого товара в магазине не было, поэтому мужчина купил жидкость в другом месте. После этого он подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и поджег кусок ткани.

Продавщицы из магазина попытались оказать мужчине первую медицинскую помощь: разорвали футболку и начали поливать его водой. Именно они и вызвали полицию и скорую.

Кроме этого, в издании отмечают, что при мужчине было удостоверение участника боевых действий в зоне АТО.

Свидетели инцидента утверждают, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и рассказывал о службе в зоне АТО. Также он обмолвился о шестерых детях, которых воспитывает.

Полиция сейчас расследует этот случай.