В Кривом Роге ветеран войны на Востоке поджег себя возле фотографий погибших
По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Первый Криворожский.
Сначала мужчина зашел в детский магазин и поинтересовался, можно ли приобрести там жидкость для розжига костра. Такого товара в магазине не было, поэтому мужчина купил жидкость в другом месте. После этого он подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и поджег кусок ткани.
Продавщицы из магазина попытались оказать мужчине первую медицинскую помощь: разорвали футболку и начали поливать его водой. Именно они и вызвали полицию и скорую.
Кроме этого, в издании отмечают, что при мужчине было удостоверение участника боевых действий в зоне АТО.
Свидетели инцидента утверждают, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и рассказывал о службе в зоне АТО. Также он обмолвился о шестерых детях, которых воспитывает.
Полиция сейчас расследует этот случай.
- Напомним, 23 июня боевики российского гибридного войска восемь раз нарушили режим тишины, в пяти случаях применили запрещенное вооружение, в результате четверо украинских бойцов получили ранения.
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