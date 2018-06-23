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В Карпатах выпал снег: в сети появились впечатляющие фото с горы Поп Иван

23 июня в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег, температура воздуха на вершине держится возле отметки 0 градусов

Об этом в Фейсбуке информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, штиль, температура окружающей среды – 0 градусов. Падает снег, – говорится в сообщении.

К сообщению приложены снимки с вершины, на них видно заснеженное пространство.

В сети люди активно обсуждают аномалию.

"С первым летним снегом!" – пишут пользователи соцсетей.

Многих порадовала такая новость, люди пишут, что успели соскучиться за снегом.

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