В Карпатах выпал снег: в сети появились впечатляющие фото с горы Поп Иван

23 июня, 2018, 11:18

23 июня в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег, температура воздуха на вершине держится возле отметки 0 градусов

Об этом в Фейсбуке информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, штиль, температура окружающей среды – 0 градусов. Падает снег, – говорится в сообщении.

К сообщению приложены снимки с вершины, на них видно заснеженное пространство.

В сети люди активно обсуждают аномалию.

"С первым летним снегом!" – пишут пользователи соцсетей.

Многих порадовала такая новость, люди пишут, что успели соскучиться за снегом.