В Карпатах выпал снег: в сети появились впечатляющие фото с горы Поп Иван
23 июня, 2018, 11:18
23 июня в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег, температура воздуха на вершине держится возле отметки 0 градусов
Об этом в Фейсбуке информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По состоянию на 8:00 23 июня 2018 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, штиль, температура окружающей среды – 0 градусов. Падает снег, – говорится в сообщении.
К сообщению приложены снимки с вершины, на них видно заснеженное пространство.
В сети люди активно обсуждают аномалию.
"С первым летним снегом!" – пишут пользователи соцсетей.
Многих порадовала такая новость, люди пишут, что успели соскучиться за снегом.
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