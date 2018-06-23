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В автомобиль руководителя организации "Рабов в рай не пускают" бросили гранату

Во Львове на улице Героев УПА, 38 в автомобиль Audi A6 бросили гранату

Владелец автомобиля - основатель общественной организации "Рабов в рай не пускают" Иван Спринский, передает Вголос.

Сообщается, что в автомобиле разбито заднее окно с правой стороны от водительского сидения (багажника), а в багажнике есть ручная граната РГД-5.

Расследованием занимаются следователи Франковского ОП ГУНП во Львовской области.

Справка

Иван Спринский - активист Евромайдана, волонтер АТО, Руководитель общественной организации "Рабов в рай не пускают", инициатор создания 1-й и 2-й медицинских рот при Национальной Гвардии Украины.

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