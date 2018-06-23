Утечка иностранного капитала из России установила новый рекорд за последние 3 года

23 июня, 2018, 18:29

Непрерывный отток средств с российского рынка продолжается восьмую неделю подряд

За это время клиенты вывели из фондов почти $1,8 млрд долларов, в том числе $460 млн за неделю, окончившуюся 20 июня, сообщает московская газета "Коммерсант" со ссылкой на данные организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Это почти трехлетний антирекорд: по данным аналитиков, больший объем средств за одну неделю инвесторы забирали в конце августа 2015 года. Тогда на опасениях жесткой просадки экономики Китая, а также обещания Федеральной резервной системы (ФРС) США начать значительно более жесткую денежно-кредитную политику инвесторы в панике распродавали все рисковые активы.

Как следствие, фонды развивающихся стран за одну неделю лишились рекордных $10 млрд, а из России было выведено $642 млн.