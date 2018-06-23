Украинские ВВС состоят из заплатанной советской техники. Надолго ее не хватит, - эксперт

23 июня, 2018, 20:52

Техническая готовность украинских ВВС является очень низкой

Об этом заявил глава правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.

"Состояние ужасное. То, что мы получили, это самолеты, в лучшем случае, 1991 года. В среднем они 85-86 года. Самолеты лет 20 нормально не обслуживались, самолеты нормально не модернизировались", - отметил он.

Это связано с расположением заводов-производителей на территории страны-агрессора.

"Сейчас о привлечении россиян и их комплектующих деталей речь вообще не идет. Отечественные авиаремонтные заводы пытаются что-то делать, но это все советская электроника и российские комплектующие. Поэтому все трудно, дорого и иногда бессмысленно.

Если РЛС (радио-локационные станции - ред.) мы можем делать, на днях президент три новые станции передал, то с самолетами все гораздо сложнее. Мы их не производили, мы не можем самостоятельно эффективно модернизировать и потеряно очень много лет. 20 лет потеряно, а война продолжается сейчас и российская угроза есть сейчас. И решения нужно иметь уже сегодня на завтра", - добавил Чмут.

Чтобы не нарушать государственной тайны эксперт смоделировал ситуацию в "условной" авиационной бригаде.

"24 самолета. Из них летает – 12. Это означает, что самолет может подняться в воздух и сесть. При этом в каждом втором полете у него будет какой-то отказ. Тормозная система, не срабатывание каких-то внутренне бортовых систем, отказ систем вооружения, РЛС, которая выдает какую-то ошибку, что-то с гидравлической системой и т.д. На сегодня количество отказов в каждой бригаде на конкретной летной смене – она очень высокая. Не буду называть конкретные цифры, но реально их очень много", - пояснил эксперт.

В то же время Чмут высоко оценил усилия Минобороны с расконсервирование Су-25 и Су-27. Однако, как он подчеркнул, "физика", "усталость металла" и вместо этого государству следует ускорить переход на иностранную технику.

Он отметил, что вопрос о том, закупать ли новые истребители, властью сейчас не обсуждается.

"Вопрос только стоит - когда, сколько и у кого", - добавил эксперт.

Еще одним важным вопросом является подготовка боевых летчиков, которая в Украине тоже должна быть лучшей.

Согласно данных из обнародованной вчера, 22 июня 2018 года, "Белой книги" Минобороны за 2017 год, в среднем украинский летчик имеет 50 часов налета за год, тогда как в Европе и США летают – 150-200 часов.

Справка

Начиная с 2014 года, в боестолкновениях на Донбассе украинское войско потеряло 7 бортов.