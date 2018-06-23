Суд в США отклонил иск фигуристки Баюл о взыскании с Украины $50 млн

23 июня, 2018, 08:48

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии (США) вынес решение в пользу государства Украина в деле по иску украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая ныне проживает в США, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Сумма заявленных исковых требований составляла более 50 миллионов долларов США.

Суд признал, что требования истца являются необоснованными, а потому подлежат отклонению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2015 года в производстве американского суда находилось дело по иску Оксаны Баюл к государству Украина, Джозефа Чарльза Лемира, Делаверской корпорации "Olympic Champions Ltd" и корпорации с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd".

"Истец заявлял, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению истцом надлежащей прибыли", - сообщает пресс-служба.

Оксана Баюл – украинская фигуристка, родилась в 1977 году в городе Днепропетровск. Первая олимпийская чемпионка (XVII Олимпийские зимние игры, Ліллегаммер, Норвегия, 1994) независимой Украины. Двукратная серебряная призерка чемпионатов Европы (1993, 1994), чемпионка мира (1993).

В 1994 году сразу после зимней олимпиады в Лиллегаммере переехала в США, где работала по контракту в Лас-Вегасе. Затем, оставив спорт, занималась бизнесом (спортивная одежда). С 2005 года, преодолев алкогольную зависимость, вернулась в профессиональный спорт.

В заграничный период жизни Оксана Баюл оставалась гражданкой Украины.

В 2010 году Баюл вернулась в Украину, где имела цель открыть детскую школу фигурного катания мирового образца. Также она поступила в Институт физического воспитания и спорта Национального пединститута им. Драгоманова (г. Киев). Однако через четыре месяца покинула университет и вернулась обратно в США.