Суд в США отклонил иск фигуристки Баюл о взыскании с Украины $50 млн
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Сумма заявленных исковых требований составляла более 50 миллионов долларов США.
Суд признал, что требования истца являются необоснованными, а потому подлежат отклонению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2015 года в производстве американского суда находилось дело по иску Оксаны Баюл к государству Украина, Джозефа Чарльза Лемира, Делаверской корпорации "Olympic Champions Ltd" и корпорации с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd".
"Истец заявлял, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению истцом надлежащей прибыли", - сообщает пресс-служба.
Оксана Баюл – украинская фигуристка, родилась в 1977 году в городе Днепропетровск. Первая олимпийская чемпионка (XVII Олимпийские зимние игры, Ліллегаммер, Норвегия, 1994) независимой Украины. Двукратная серебряная призерка чемпионатов Европы (1993, 1994), чемпионка мира (1993).
В 1994 году сразу после зимней олимпиады в Лиллегаммере переехала в США, где работала по контракту в Лас-Вегасе. Затем, оставив спорт, занималась бизнесом (спортивная одежда). С 2005 года, преодолев алкогольную зависимость, вернулась в профессиональный спорт.
В заграничный период жизни Оксана Баюл оставалась гражданкой Украины.
В 2010 году Баюл вернулась в Украину, где имела цель открыть детскую школу фигурного катания мирового образца. Также она поступила в Институт физического воспитания и спорта Национального пединститута им. Драгоманова (г. Киев). Однако через четыре месяца покинула университет и вернулась обратно в США.
- Как сообщалось, фигуристка Оксана Баюл осиротела в 13, выиграла Олимпиаду в 16 и лечилась от алкоголизма.
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