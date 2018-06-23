 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд в США отклонил иск фигуристки Баюл о взыскании с Украины $50 млн

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии (США) вынес решение в пользу государства Украина в деле по иску украинской фигуристки Оксаны Баюл, которая ныне проживает в США, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Сумма заявленных исковых требований составляла более 50 миллионов долларов США.

Суд признал, что требования истца являются необоснованными, а потому подлежат отклонению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2015 года в производстве американского суда находилось дело по иску Оксаны Баюл к государству Украина, Джозефа Чарльза Лемира, Делаверской корпорации "Olympic Champions Ltd" и корпорации с Британских Виргинских островов Olympic Champions Ltd".

"Истец заявлял, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению истцом надлежащей прибыли", - сообщает пресс-служба.

Оксана Баюл – украинская фигуристка, родилась в 1977 году в городе Днепропетровск. Первая олимпийская чемпионка (XVII Олимпийские зимние игры, Ліллегаммер, Норвегия, 1994) независимой Украины. Двукратная серебряная призерка чемпионатов Европы (1993, 1994), чемпионка мира (1993).

В 1994 году сразу после зимней олимпиады в Лиллегаммере переехала в США, где работала по контракту в Лас-Вегасе. Затем, оставив спорт, занималась бизнесом (спортивная одежда). С 2005 года, преодолев алкогольную зависимость, вернулась в профессиональный спорт.

В заграничный период жизни Оксана Баюл оставалась гражданкой Украины.

В 2010 году Баюл вернулась в Украину, где имела цель открыть детскую школу фигурного катания мирового образца. Также она поступила в Институт физического воспитания и спорта Национального пединститута им. Драгоманова (г. Киев). Однако через четыре месяца покинула университет и вернулась обратно в США.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2018 суббота

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

23 июня, 2018 суббота

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать