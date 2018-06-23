Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
23 июня, 2018, 09:48
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение о резком изменении погоды в субботу, 23 июня по всей территории Украины
Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
"23 июня в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди", - сказано в нем.
Напомним, в Украине на выходных ожидаются дожди и похолодание. Тепло и солнечно – только на крайнем востоке страны: в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Впрочем, даже там к вечеру могут выпасть дожди.
Потеплеет в Украине уже в начале следующей недели.
- Как сообщалось, в Киеве в воздухе увеличилась доля вредных веществ.
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