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Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение о резком изменении погоды в субботу, 23 июня по всей территории Украины

Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

"23 июня в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди", - сказано в нем.

Напомним, в Украине на выходных ожидаются дожди и похолодание. Тепло и солнечно – только на крайнем востоке страны: в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Впрочем, даже там к вечеру могут выпасть дожди.

Потеплеет в Украине уже в начале следующей недели.

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