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Современные подходы в диагностике и лечении рака молочной железы

Клинический онколог, руководитель совета консультантов Lisod Авраам Кутен
Рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин не только в Украине, но и во всем мире, свидетельствует статистика ВОЗ. Однако, в Европейских странах смертность от этой болезни ниже, чем в Украине

Эффективно преодолевают этот недуг там благодаря современным методам лечения. Ведущие специалисты со всего мира делились собственным опытом с отечественными врачами во время международной украинской маммологической конференции "Современные подходы в диагностике и лечении рака молочной железы", передает Еспресо.TV.

"Мы решили собрать лучших экспертов Европы и мира для того, чтобы мы могли поделиться своим опытом, показать, как это лучше сделать, научиться у них, показать что-то от нас и это стало такой хорошей традицией", - отметил врач-онколог, заведующий Центром современной маммологии Lisod Андрей Жигулин.

Подобное мероприятие уже в четвертый раз проходит в Украине. За это время, уверяют специалисты, уже удалось внедрить некоторые хирургические техники и в Украине. И результаты фантастические.

"Было две основные новации в сфере онкологии в Украине, в клинике "Лисод". Первое - внедрение и использование линейных ускорителей для лечения рака молочной железы, и второе - использование мультидисциплинарного подхода к лечению рака молочной железы - это использование врача-онколога, хирурга-онколога, радиотерапевта - всех вместе", - пояснил клинический онколог, руководитель совета консультантов Lisod Авраам Кутен.

Благодаря такому обмену опытом в Украине уже проводят органосохраняющие операции на разных стадиях заболевания. А также реконструктивные операции, которые позволяют в полной мере восстановить форму и объем молочной железы.

 

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