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Совершено покушение на президента Зимбабве

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выжил после взрыва на стадионе в городе Булавайо

Покушение на политика произошло после завершения его предвыборного выступления, передает ВВС.

Видеозаписи со стадиона "White City" (Белого города) свидетельствуют о возможном взрыве рядом с Мнангагвой, когда он покидал сцену после обращения к поклонникам.

Сам президент не пострадал, сообщил его пресс-секретарь. Но среди раненых есть чиновники.

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