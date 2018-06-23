Совершено покушение на президента Зимбабве

23 июня, 2018, 19:11

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выжил после взрыва на стадионе в городе Булавайо

Покушение на политика произошло после завершения его предвыборного выступления, передает ВВС.

Видеозаписи со стадиона "White City" (Белого города) свидетельствуют о возможном взрыве рядом с Мнангагвой, когда он покидал сцену после обращения к поклонникам.

Сам президент не пострадал, сообщил его пресс-секретарь. Но среди раненых есть чиновники.