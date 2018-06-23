Совершено покушение на президента Зимбабве
23 июня, 2018, 19:11
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выжил после взрыва на стадионе в городе Булавайо
Покушение на политика произошло после завершения его предвыборного выступления, передает ВВС.
Видеозаписи со стадиона "White City" (Белого города) свидетельствуют о возможном взрыве рядом с Мнангагвой, когда он покидал сцену после обращения к поклонникам.
Сам президент не пострадал, сообщил его пресс-секретарь. Но среди раненых есть чиновники.
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