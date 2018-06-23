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Рудницкая: фестивали вроде Via Carpatia помогают украинцам осознавать себя

Украина начинает осознавать себя как уникальная туристическая страна

Такое мнение в эфире телеканала Еспресо выразила заслуженная артистка Украины и общественный деятель Анжелика Рудницкая. В частности, способствуют развитию украинской культуры самые разнообразные фестивали, которых с каждым годом становится все больше.

“Замечательно, что у нас сейчас фестивальная культура стала распространенной, интересной, разнообразной. Все фестивали, которые сейчас проходят, уже не замыкаются на какой-то одной теме, они становятся мультиотраслевыми. Via Carpatia это пример фестиваля, в котором сочетаются аутентичная музыка с современной, кино, искусство, научная составляющая и экологическая, потому что быть в Карпатах и не говорить об экологии также невозможно”, - рассказывает артистка.

Такие фестивали, как Via Carpatia, не только, показывают миру прелести, но и побуждают к развитию инфраструктуры на местах.

“Украина, наконец, приходит в себя и начинает осознавать себя как страну туристическую, культурную, наполненную огромным количеством интересных проектов и всяческих особых, уникальных явлений, которые есть в разных регионах. И поэтому мы учимся на этом зарабатывать. Такие фестивали побуждают местных больше обращать самим на себя внимание. Мы ждем что кто-то другой придет, возьмет волшебную палочку и все - Украина на следующий день станет другой. Но волшебная палочка у каждого из нас в руках и это не что иное, как голова, которая должна думать и креативить; это работоспособность и желание мечтать. Потому-что, когда ты мечтаешь и хочешь что-то сделать, то весь мир помогает тебе реализовать эту мечту . Но не нужно лежать под пальмой или каштаном, а что-то делать”.

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