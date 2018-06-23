Реклама Diesel с киевским пейзажем получила три "Каннских льва"
Об этом сообщает The Village Украина.
Саундтреком для видео "Go With the Дефектоскоп" стала песня Эдит Пиаф "Non Je ne regrette Rien".
Ролик отметили призами в категориях "режиссура" ("Бронзовый лев"), продакшн-дизайн ("Бронзовый лев") и операторская работа ("Серебряный лев").
За продакшн рекламы отвечала киевская студия Family Production. "Для нас это большое событие, – комментирует The Village Украина генеральный продюсер компании Анастасия Буковская. – Это были достаточно сложные съемки, особенно в плане кастинга. Вдвойне приятно, что усилия не оказались напрасными".
Идея ролика в том, что у каждого человека есть свои недостатки, но этого не стоит стесняться. Надо быть самим собой. Это даже на уровне игры слов.
"Идея принадлежит рекламному агентству Publicis, а концепцию разработал французский продакшн Division и режиссер Франсуа Русселе. Ответственность Франсуа – история ролика. С этим режиссером мы уже работали ранее в проекте Dior. Кроме того он имеет опыт сотрудничества с Nike", – комментировал The Village Украина продюсер Family Production Никита Буковский.
В видео есть кадры, снятые на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве. "Мост – это очень поэтический образ. Это самая запоминающаяся локация в клипе, поэтому важно было найти для него правильное место. Режиссеру он понравился. Все локации использовали в первозданном виде, с минимальным использованием декораций", – рассказывает Никита Буковский.
Основная локация с монтажной комнатой – это Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Аэропорт воссоздали с помощью декораций в Здании торговли на Львовской площади.
- Как сообщалось, что клип украинской группы вошел в шортлист Berlin Fashion Film Festival.
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