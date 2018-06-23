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Реклама Diesel с киевским пейзажем получила три "Каннских льва"

Рекламный ролик итальянского бренда одежды Diesel, снятый в Киеве, получил три "Каннских льва" – награды ведущего фестиваля рекламы

Об этом сообщает The Village Украина.

Саундтреком для видео "Go With the Дефектоскоп" стала песня Эдит Пиаф "Non Je ne regrette Rien".

Ролик отметили призами в категориях "режиссура" ("Бронзовый лев"), продакшн-дизайн ("Бронзовый лев") и операторская работа ("Серебряный лев").

За продакшн рекламы отвечала киевская студия Family Production. "Для нас это большое событие, – комментирует The Village Украина генеральный продюсер компании Анастасия Буковская. – Это были достаточно сложные съемки, особенно в плане кастинга. Вдвойне приятно, что усилия не оказались напрасными".

Идея ролика в том, что у каждого человека есть свои недостатки, но этого не стоит стесняться. Надо быть самим собой. Это даже на уровне игры слов.

"Идея принадлежит рекламному агентству Publicis, а концепцию разработал французский продакшн Division и режиссер Франсуа Русселе. Ответственность Франсуа – история ролика. С этим режиссером мы уже работали ранее в проекте Dior. Кроме того он имеет опыт сотрудничества с Nike", – комментировал The Village Украина продюсер Family Production Никита Буковский.

В видео есть кадры, снятые на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве. "Мост – это очень поэтический образ. Это самая запоминающаяся локация в клипе, поэтому важно было найти для него правильное место. Режиссеру он понравился. Все локации использовали в первозданном виде, с минимальным использованием декораций", – рассказывает Никита Буковский.

Основная локация с монтажной комнатой – это Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Аэропорт воссоздали с помощью декораций в Здании торговли на Львовской площади.

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