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ПриватБанк совместно с Visa запустили оплату через отпечаток пальца

ПриватБанк совместно с международной платежной системой Visa запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца

Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

"Первыми оплачивать свои покупки без наличных денег, карточек и даже смартфонов смогли посетители фестиваля Belive в Киеве, которые оформили карты Visa Приватбанка", - говорится в сообщении.

По словам главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы Visa Дмира Крепака, впервые в Украине есть возможность оплатить покупки с помощью отпечатка пальца. Чтобы оплатить покупку, достаточно один раз "привязать" его отпечаток своей карты и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

Как отмечают в Приватбанке, эта технология будет интересна прежде всего малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, поскольку принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

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