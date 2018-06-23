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Польша передумала строить стену на границе с Украиной и Беларусью

В Польше пока не приняли решение о строительстве заграждения на границе с Беларусью и Украиной, которая должна помочь в борьбе против АЧС (африканской чумы свиней)

Новый министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский пока не видит смысла в строительстве, передает Укринформ.

По его словам, теперь Варшава ожидает профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA) в отношении эффективности загона для противодействия АЧС. Как только оценка будет предоставлена, будет принято окончательное решение по поводу того, будет ли загон строиться.

"Решение (по поводу строительства забора, - ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этом смысла. Если сейчас кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока не вижу в этом большой необходимости", – отметил Ардановский.

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