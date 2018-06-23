Омелян рассказал, когда Украина полностью откажется от маршруток

23 июня, 2018, 19:32

Министерство инфраструктуры Украины в рамках транспортной стратегии, планирует до 2030 года полностью отказаться от маршруток в их нынешнем виде

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины, пишет ЦТС.

"Для многих из вас будет удивительным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток", - заявил он.

По словам министра, стратегия предусматривает переход к "комфортабельным неолайнерам".