Новинский организовал чартер для "десанта" Московского патриархата на встречу с Варфоломеем

23 июня, 2018, 22:51

Для сегодняшнего перелета иерархов УПЦ МП из Киева в Турцию за счет де-юре самого богатого депутата Верховной Рады, "оппоблоковца" Вадима Новинского специально наняли чартер

Об этом сообщил нардеп Дмитрий Тымчук ("Народный фронт") у себя на Facebook.

“И по доброй традиции вояж адептов “русского мира” от украинского экзархата РПЦ к Вселенскому Патриарху финансирует известный "патриот Украины" Новинский“, - написал он.

Необходимость вояжа высоких духовных чинов УПЦ (МП) на Фанар, по его словам, обусловлена срывом планов российского агрессора относительно недопущения получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

“В Кремле и руководстве РПЦ начинают понимать дипломатическую необратимость процесса, в результате чего, в настоящее время идет пересмотр дальнейшей стратегии по противодействию созданию и становлению Украинской поместной православной церкви, включая и радикальный сценарий“, - пишет Тымчук.

При этом он не исключает, что представители украинского экзархата РПЦ и в этот раз будут пробиваться на встречу в сопровождении дипкорпуса страны агрессора, "как это случилось во время декабрьского вояжа митрополита Антония, протоиерея Николая (Данилевича) и народного депутата Новинского".

"Тогда, напомним, "делегацию встречал и сопровождал заместитель генерального консула РФ в Стамбуле Дмитрий Евдокимов”, - резюмировал нардеп.