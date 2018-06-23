НАБУ задержало двоюродного брата Каськива

23 июня, 2018, 11:57

В рамках уголовного производства о хищении 259,2 миллиона гривень Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины детективы НАБУ задержали двоюродного брата бывшего главы Госинвестпроекта

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По информации журналиста, речь идет о двоюродном брате экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, Александре Матковском.

"21 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали восьмого участника коррупционной схемы по завладению 259,2 миллиона гривень, предназначавшихся для реализации ряда национальных проектов. В этот же день данному лицу, которое оказалось двоюродным братом бывшего главы Госинвестпроекта, сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по части 3 статьи 27, частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины", – отметили в Бюро.

Также в НАБУ заявили, что сообщили о подозрении родному брату Владислава Каськива Александру.

"Кроме того, 21 июня 2018 года о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено другому близкому родственнику экс-главы Госинвестпроекта (родному брату). Поскольку это лицо сейчас находится за пределами Украины, сообщено о подозрении в способ, предусмотренный частью 1 статьи 278 Уголовного процессуального кодекса", – добавили в ведомстве.